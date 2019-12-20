Газ с отвратительным запахом назвали признаком жизни на других планетах

Учёные считают, что если на какой-либо планете фиксируется фосфин в больших количествах, то можно рассчитывать, что там присутствуют живые организмы. Обнаружить данный газ на далёких космических объектах можно с помощью наблюдений через мощный телескоп, например «Джеймс Уэбб», который запустят в 2021 году.

Фосфин часто называют болотным газом. Он также образуется в кишечниках некоторых птиц и млекопитающих. Газ очень токсичен, тем не менее его могут спокойно переносить анаэробные организмы, которые его же и вырабатывают. То есть фосфин может быть биомаркером, свидетельствующим о существовании таких организмов.