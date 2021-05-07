Газировка оказалась одной из причин рака кишечника

Как пишет ТАСС, учёные использовали данные, собранные медицинскими и социальными службами США в рамках проекта NHS-II (Nurses Health Study). Участники проекта согласились на постоянное наблюдение за их состоянием здоровья и привычками. Наблюдения длились около 24 лет.

Анализ данных показал, что употребление сладких газированных напитков является значимым фактором риска для женщин. Если они ежедневно выпивали по две или более порции газировки, риск развития опухолей кишечника рос более чем в 2,2 раза.

Также опасно пить сладкие газированные напитки в детстве и юности. Те, кто пил много газировки в возрасте от 13 до 18 лет, на 32% чаще получали опухоли. Причём риск не снижался, если они переставали пить такие напитки во взрослом возрасте.

Учёные считают, что газировка может ускорять размножение опасных микробов в кишечнике, способствовать ожирению и нарушать целостность стенок кишечника.