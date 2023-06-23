Газовые плиты вреднее пассивного курения: исследование

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Environmental Science & Technology, ученые изучали наличие бензола, одного из побочных продуктов сгорания газа. Это ароматическое соединение, известное своим раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки, может накапливаться в организме и загрязнять окружающую среду. Что особенно тревожно, бензол является известным канцерогеном, связанным с различными злокачественными образованиями в крови и костном мозге.

В ходе исследования было обследовано 87 домов и было установлено, что газовая конфорка или духовка, нагретая примерно до 180 градусов Цельсия, выделяет в воздух больше бензола, чем выкуренная сигарета. Это говорит о том, что приготовление пищи на газовой плите может быть более опасным, чем пассивное курение.

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