«Газпром-медиа» будет контролировать контент блогеров в соцсетях

Агентство называется BubelMGT. Оно будет заниматься инфлюенс-маркетингом, то есть продвижением товаров и услуг через лидеров мнений, например, блогеров в соцсетях. Для работы с инфлюенсерами оно будет использовать каналы коммуникации «Газпром-Медиа холдинга». А холдинг управляет каналами ТНТ, «ТВ-3», «Пятница», «Матч!», «2×2» и другими ресурсами.

Сообщается, что с BubelMGT уже работают четыре Instagram-блогера с общей аудиторией в 6,5 миллиона подписчиков.

В июне стало известно, что «Газпром-медиа» инвестировал в группу компаний Happy Monday Family (HMF), которая занимается инфлюенс-маркетингом.