«Газпром» признали одним из крупнейших загрязнителей атмосферы в мире

Исследователи измерили объём углекислоты, попавшей в воздух в период с 1965 по 2017. Как сообщают сотрудники Института климатической ответственности (Climate Accountability Institute), 12 из 20 компаний в рейтинге находятся под государственным контролем. Именно они ответственны за 20% выбросов газа. Оставшиеся 15% — вина частных компаний.

На первом месте рейтинга загрязнителей расположилась Saudi Aramco из Саудовской Аравии. За 52 года в результате деятельности компании в атмосферу было выброшено 59,26 млрд тонн углекислоты. Второе место отдали американской Сhevron (43,35 млрд тонн), а третье — «Газпрому» (43,23 млрд тонн).