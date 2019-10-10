Наука и технологии
Сегодня 11:35
«Газпром» признали одним из крупнейших загрязнителей атмосферы в мире
За 52 года из-за компании в атмосферу попало 43,23 млрд тонн углекислого газа
Учёные оценили объём углекислого газа, попавшего в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива. Оказалось, что лишь 20 компаний ответственны за 35% выбросов по всему миру. Третье место среди них занимает российская «Газпром».
Исследователи измерили объём углекислоты, попавшей в воздух в период с 1965 по 2017. Как сообщают сотрудники Института климатической ответственности (Climate Accountability Institute), 12 из 20 компаний в рейтинге находятся под государственным контролем. Именно они ответственны за 20% выбросов газа. Оставшиеся 15% — вина частных компаний.
На первом месте рейтинга загрязнителей расположилась Saudi Aramco из Саудовской Аравии. За 52 года в результате деятельности компании в атмосферу было выброшено 59,26 млрд тонн углекислоты. Второе место отдали американской Сhevron (43,35 млрд тонн), а третье — «Газпрому» (43,23 млрд тонн).
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