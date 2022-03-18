Газпром запустит кошельки для оплаты покупок в онлайн-магазинах

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Газпром запустит кошельки для оплаты покупок в онлайн-магазинахНаподобие Google Pay
Газпромбанк, основателем которого является Газпром, сообщил о запуске кошелька GazpromPay для оплаты покупок в онлайн-магазинах. Сервис заработает 22 марта.
Сначала журналисты заметили, что банк подал заявки на два товарных знака Gpay и «ГазпромPAY». Это случилось 1 марта 2022 года, по данным реестра Роспатента. Затем в Газпромбанке пояснили, что знаки нужны для кошелька GazpromPay. Он позволит привязать любые банковские карты и расплачиваться ими в интернет-магазинах.
Сообщается, что к кошельку можно будет привязать действующие карты или создать виртуальную от банка. Для этого на странице оплаты покупок в онлайн-магазине надо выбрать оплату через GazpromPay, пройти регистрацию, а затем привязать существующие карты любого банка. К сервису уже подключились несколько магазинов-партнёров компании.