Газпром запустит кошельки для оплаты покупок в онлайн-магазинах

Сообщается, что к кошельку можно будет привязать действующие карты или создать виртуальную от банка. Для этого на странице оплаты покупок в онлайн-магазине надо выбрать оплату через GazpromPay, пройти регистрацию, а затем привязать существующие карты любого банка. К сервису уже подключились несколько магазинов-партнёров компании.