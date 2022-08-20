Где больше верят в удачу и предсказания: в Европе или России

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Где больше верят в удачу и предсказания: в Европе или РоссииИ от чего это зависит
Люди верят в удачу и предсказания по всему миру, но где-то это распространено больше, а где-то — меньше. Оказалось, что Россия входит в список первых. А вообще уровень веры в сверхъестественное связан с индексом человеческого развития.
Учёные изучили данные опросов жителей 35 стран. Людям задавали такие вопросы: «амулеты наудачу действительно приносят удачу?» или «некоторые экстрасенсы действительно могут предвидеть будущее?».
Анализ показал, что вера в удачу и предсказания была самой высокой в Латвии, России и Южной Азии, а самой низкой в протестантской Европе. Интересно, что в среднем меньше в удачу верили пожилые участники. А ещё не были склонны к вере в сверхъестественное люди в странах с более высокими показателями индекса человеческого развития.
Учёные предположили, что жителей стран с более низким показателем развития больше беспокоят базовые потребности, а это может способствовать тяге к вере в предсказания и удачу.