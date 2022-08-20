Где больше верят в удачу и предсказания: в Европе или России

Учёные изучили данные опросов жителей 35 стран. Людям задавали такие вопросы: «амулеты наудачу действительно приносят удачу?» или «некоторые экстрасенсы действительно могут предвидеть будущее?».

Анализ показал, что вера в удачу и предсказания была самой высокой в ​​Латвии, России и Южной Азии, а самой низкой в ​​протестантской Европе. Интересно, что в среднем меньше в удачу верили пожилые участники. А ещё не были склонны к вере в сверхъестественное люди в странах с более высокими показателями индекса человеческого развития.

Учёные предположили, что жителей стран с более низким показателем развития больше беспокоят базовые потребности, а это может способствовать тяге к вере в предсказания и удачу.