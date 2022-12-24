Где именно на Земле появились первые млекопитающие

В 1997 году учёные нашли на австралийском пляже челюстную кость млекопитающего со странными зубами, подобные которым видели только в Европе и Северной Америке. Шли годы, было обнаружено больше подобных челюстных костей млекопитающих мезозойской эры: на Мадагаскаре, в Аргентине, Индии и, совсем недавно, снова в Австралии.

Согласно анализу, самые старые из этих окаменелостей старше найденных в Северном полушарии примерно на 50 млн лет. Это позволило учёным описать альтернативную теорию происхождения млекопитающих. Предполагается, что их предки могли перемещаться по суперконтинену под названием Гондвана в южном полушарии, прежде чем отправиться на север.