Где именно в мозге находится рабочая память

Рабочая память позволяет вам удерживать в голове, например, пароль от Wi-Fi, с момента, когда вы посмотрели его на стене в кафе, до того, как вернулись за столик и ввели в своём ноутбуке.

Учёные пришли к выводу, что сеть нейронов хранит информацию, внося кратковременные изменения в структуру своих соединений, или синапсов. «Вам нужны такие механизмы, чтобы дать рабочей памяти свободу, необходимую для гибкости. Если бы рабочая память была просто постоянной активностью, она была бы такой же простой, как выключатель света. Но рабочая память так же сложна и динамична, как и наши мысли», — отметили исследователи.