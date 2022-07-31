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Где на самом деле похоронен датский король, давший имя технологии Bluetooth

Харальд I Синезубый
Спустя более 1000 лет после своей смерти на территории современной Польши европейский король, давший имя технологии Bluetooth, оказался в центре археологического спора. Учёные не могут определиться, где же похоронена историческая личность.
Где на самом деле похоронен датский король, давший имя технологии Bluetooth

Речь идёт о короле Дании и Норвегии Харальде I Синезубом. По распространённой версии, он получил прозвище из-за тёмного цвета зубов. Когда была создана беспроводная технология для объединения различных устройств, её решили назвать в честь короля, так как он объединил народы на территории современных Дании и Сконе.

В одной хронике того времени говорится, что Харальд I Синезубый был похоронен в Роскилле в Дании в конце 10 века. Но шведский археолог и польский исследователь недавно заявили, что они определили наиболее вероятное место захоронения короля в деревне Вейково, в районе северо-западной Польши. Это поселение было связано с викингами во времена правления Харальда.

Поляк утверждает, что «языческий курган», который он обнаружил под римско-католической церковью XIX века в Вейково, вероятно, содержит останки короля. А шведский археолог говорит, что его коллега ошибается, потому что Харальд, перешедший из язычества в христианство и основавший церкви в этом районе, должен был получить подходящую могилу где-то на церковном кладбище.

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