Где на самом деле создали статуэтку Венеры Виллендорфской

Как подчёркивает автор, статуэтка Венеры Виллендорфской - один из важнейших примеров раннего европейского искусства. Высота этой статуэтки составляет всего 11 см, а найдена она была в 1908 году. Её возраст составляет около 30 000 лет. В основном изготовлена она из камня оолита, который не встречается ни в той местности, где нашли фигурку (Виллендорф, Австрия), ни на близлежащих территориях.

Благодаря микрокомпьютерной томографии учёные из Венского университета (Австрия) воссоздали внутренние части статуэтки Венеры. Затем специалисты сравнили размеры разных образцов материала фигурки с образцами материалов, которые были найдены в радиусе 200 км от Венеры. Выяснилось, что они вообще не совпадали. При этом оказалось, что сходство материала есть с образцами, найденными на севере Италии.