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Где на самом деле создали статуэтку Венеры Виллендорфской

Объясняют австрийские учёные
Небольшая статуэтка Венеры была найдена специалистами в 1908 году в Австрии. Однако до сих пор было неизвестно точно, где изготавливался материал для неё. Ответ на этот вопрос - в статье.
Где на самом деле создали статуэтку Венеры Виллендорфской

Как подчёркивает автор, статуэтка Венеры Виллендорфской - один из важнейших примеров раннего европейского искусства. Высота этой статуэтки составляет всего 11 см, а найдена она была в 1908 году. Её возраст составляет около 30 000 лет. В основном изготовлена она из камня оолита, который не встречается ни в той местности, где нашли фигурку (Виллендорф, Австрия), ни на близлежащих территориях.

Благодаря микрокомпьютерной томографии учёные из Венского университета (Австрия) воссоздали внутренние части статуэтки Венеры. Затем специалисты сравнили размеры разных образцов материала фигурки с образцами материалов, которые были найдены в радиусе 200 км от Венеры. Выяснилось, что они вообще не совпадали. При этом оказалось, что сходство материала есть с образцами, найденными на севере Италии.

Где на самом деле создали статуэтку Венеры Виллендорфской

Это означает, что изготовлен материал для Венеры Виллендорфской был в Италии, а затем он или уже готовая статуэтка переместилась с юга к северу от Альп.

Ещё одно вероятное место происхождения оолита - восток Украины. Правда, образцы материала оттуда похожи на материал статуэтки не так сильно, как те, что из Италии.

Источник: Научная Россия
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