Где началась пандемия: на рынке в Ухане нашли генетические следы панд и тюленей

В исследовании, опубликованном в престижном журнале Nature, впервые признается, что дикие животные, восприимчивые к инфекции SARS-CoV-2, включая енотовидных собак, присутствовали на рынке среди множества генетических следов SARS-CoV-2 и людей.

Тем не менее, авторы преуменьшают вероятность того, что переброс вируса от диких животных к людям на переполненном рынке стал той искрой, которая зажгла пандемию, вместо этого они предполагают, что вирус был занесен на рынок через людей или замороженные продукты.

Образцы были собраны с января по март 2020 года, а черновой вариант исследования был опубликован в препринте только в феврале 2022 года. В препринте указывалось, что вирус был распространен среди людей на рынке до того, как он был закрыт утром 1 января 2020 года.

В ходе исследования также были протестированы некоторые животные на рынке, в основном кролики, бродячие кошки и змеи, но все они были отрицательны на SARS-CoV-2. Однако анализ небезупречен: он указывает на присутствие животных, которых почти наверняка не было на рынке, включая панд, шимпанзе и атлантических серых тюленей.