Где следует оставлять грязную обувь с точки зрения науки

В вопросе, ходить дома в обуви или без, наука склоняется ко второму варианту. Кроме того, лучше всего и вовсе оставлять обувь за дверью, пишет Science Alert. Пусть она не попадает в квартиру в принципе.

Грязь, скапливающаяся в доме, включает в себя не только частички волос и кожи от людей и домашних животных. Около трети поступает извне, либо вдувается ветром, либо заносится обувью. Некоторые микроорганизмы, присутствующие на обуви, являются устойчивыми к лекарствам. А в остатках асфальта и химикатах для газонов есть канцерогенные вещества.

Таким образом, нет сомнений в том, что лучше не допускать попадания такой грязи домой.