Где-то грустит один «Джон»: Apple Watch все же запретили продавать в США до завершения апелляции

Если до 25 декабря не произойдет чудесного президентского вето, запрет на Apple Watch может привести к хаосу в праздничный сезон. Пострадавшие модели Apple Watch исчезнут с сайта Apple.com 21 декабря, а 24 декабря их примеру последуют розничные магазины Apple. Сторонние ритейлеры, такие как Amazon и Best Buy, столкнутся с проблемой истощения запасов, как только запасы закончатся, благодаря запрету на импорт, вступающему в силу 26 декабря.

На фоне этого хаоса Apple призывает пользователей успеть купить «скоропортящиеся» модели до того, как они исчезнут. Функция «Кислород в крови» останется рабочей на существующих устройствах.

Поскольку Apple подала ответный иск против Masimo, эта технологическая вражда не собирается утихать.