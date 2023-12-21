Где-то грустит один «Джон»: Apple Watch все же запретили продавать в США до завершения апелляции

Где-то грустит один «Джон»: Apple Watch все же запретили продавать в США до завершения апелляцииУ компании есть все шансы
Международная торговая комиссия (ITC) США объявила о запрете на продажу Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 в США в связи с патентным спором с компанией Masimo, специализирующейся на медицинских технологиях. Apple предприняла последнюю попытку, подав ходатайство о приостановке запрета до завершения апелляции, но ITC отклонила его. Запрет стал результатом предполагаемого нарушения патентов компании Masimo, связанных с датчиком кислорода в крови.
Если до 25 декабря не произойдет чудесного президентского вето, запрет на Apple Watch может привести к хаосу в праздничный сезон. Пострадавшие модели Apple Watch исчезнут с сайта Apple.com 21 декабря, а 24 декабря их примеру последуют розничные магазины Apple. Сторонние ритейлеры, такие как Amazon и Best Buy, столкнутся с проблемой истощения запасов, как только запасы закончатся, благодаря запрету на импорт, вступающему в силу 26 декабря.
На фоне этого хаоса Apple призывает пользователей успеть купить «скоропортящиеся» модели до того, как они исчезнут. Функция «Кислород в крови» останется рабочей на существующих устройствах.
Поскольку Apple подала ответный иск против Masimo, эта технологическая вражда не собирается утихать.