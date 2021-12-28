Где в интернете продают больше всего алкоголя

Сообщается, что эксперты обнаружили около 3 тысяч сайтов, каналов в мессенджерах и групп в соцсетях, торгующих алкоголем. Главным алкомессенджером признали Telegram.

Если в 2019 и 2020 года оборот теневого рынка составлял 2,5 млрд рублей, то в 2021 году он значительно вырос — до 2,75 млрд рублей. Эксперты считают, что причины тому: рост цен на алкоголь в магазинах и пандемия. Выросло и количество соответствующих запросов в Яндексе: «купить алкоголь с доставкой».

В Telegram специалисты обнаружили около 130 каналов, торгующих спиртным. В 2020 году их насчитывалось 50. На все каналы подписаны около 750 тысяч человек.