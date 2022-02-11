Где в природе есть естественная радиация и почему её не стоит бояться

В отличие от некоторых токсинов, встречающихся в природе, люди эволюционировали, чтобы жить с воздействием малых доз радиации, и только относительно высокие дозы являются вредными. Это можно сравнить с парацетамолом, который в больших количествах может привести к смерти.

Первобытные радионуклиды и сегодня присутствуют в горных породах, минералах и почве. Их распад является источником тепла в недрах Земли, превращая ее расплавленное железное ядро в конвективное динамо, поддерживающее магнитное поле, достаточно сильное, чтобы защитить нас от космической радиации. Без этой радиоактивности Земля постепенно остыла бы и превратилась в мертвый каменистый шар с холодным железным ядром в сердцевине.

Первобытные и космогенные радионуклиды являются источником большей части радиации, которая нас окружает. Радиация поглощается растениями из почвы и содержится в таких продуктах питания, как бананы, бобы, морковь, картофель, арахис и бразильские орехи. Пиво, например, содержит радиоактивную форму калия, но только около десятой части того, что содержится в морковном соке.

Радионуклиды из пищи в основном проходят через наш организм, но некоторые остаются на некоторое время (их биологический период полураспада - это время, за которое наш организм успевает их вывести). Та же радиоактивная форма калия при распаде испускает гамма-лучи высокой энергии, которые выходят из человеческого организма, поэтому все мы немного радиоактивны.