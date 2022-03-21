Где в России остались продажи смартфонов и ноутбуков в кредит и рассрочку

В М.Видео-Эльдорадо пояснили, что временно приостановили оформление рассрочки при покупке товаров, но кредит остался доступным. «Рассрочки временно не действуют — это один из вариантов промо, в рамках которого ритейлер берет на себя расходы по обслуживанию кредита, и в текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промо механик — один из механизмов сдерживания розничных цен», — рассказали в торговой сети.

При этом М.Видео и Эльдорадо имеют собственную кредитную платформу, к которой подключены более 10 банков и финансовых организаций. Поэтому ритейлер может даже в текущей нестабильной ситуации предлагать покупки в кредит.

Кроме того, программы по рассрочке и кредитам остались в «Связном», «Билайн», «МТС» и «Мегафон». Оплата частями и покупки в кредит доступны и на маркетплейсе «Яндекс.Маркет».