Где вы скорее всего выживете во время ядерной зимы

Австралия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова также, вероятно, смогут обеспечить себя продовольствием даже в условиях экстремальной ядерной зимы.

Исследователи изучили влияние сценариев, когда может резко сократиться количества солнечного света, что может вызвать ядерная война, извержения супервулканов или удары астероидов, на сельскохозяйственное производство во всем мире.

Они применили опубликованные модели урожая в условиях "ядерной зимы" к 38 островным государствам, объединив их с другими методами для оценки запасов продовольственных калорий. Хотя некоторые другие (помимо вышеперечисленных) страны, скорее всего, смогут производить достаточно продовольствия, другие факторы, такие как крах промышленности и социального функционирования, ставят их устойчивость под сомнение.

Результаты исследования подтверждают шаткое положение, в котором окажутся многие страны во время глобальной катастрофы.