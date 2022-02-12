Где выше качество воздуха: в квартире или в офисе

Исследователи измерили качество воздуха в офисных помещениях и в домах сотрудников в 2019 и 2020 годах, а также оценили их состояние здоровья в эти периоды. Авторы пояснили, что качество воздуха внутри помещений чаще всего связано со строительными материалами и деятельностью людей. В загрязнители входят летучие органические вещества из ковров и мебели, красок, а также мелкие твёрдые частицы (PM2,5) и плесень.

Длительное воздействие загрязнителей связано с широким спектром последствий для здоровья, от головных болей и сухости глаз до сердечно-сосудистых заболеваний и рака лёгких.

Как оказалось, концентрации мелких твёрдых частиц в домах была значительно выше, чем в офисах. Больше в квартирах было и летучих органических веществ.