Наука и технологии
16:47, 14 марта 2023
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Где жить полезнее для психики: в городе или селе

Ответ неожиданный

Есть мнение, будто жизнь за городом спокойнее, а значит человек будет там чувствовать себя лучше, в том числе ментально. Однако американские учёные предоставили другие данные.

Где жить полезнее для психики: в городе или селе

Фото: Unsplash

Авторы новой научной работы изучили данные двух крупных продольных исследований жителей США. Их интересовали различия между горожанами и сельчанами на уровне благополучия и личностных черт «большой пятёрки» (экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость опыту).

Оказалось, что жители сёл имеют более низкий уровень открытости, добросовестности и психологического благополучия. Также у них наблюдается более высокий уровень невротизма, чем у горожан. Это может быть связано с отсутствием доступа к психологической помощи.

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