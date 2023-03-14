Где жить полезнее для психики: в городе или селе

Авторы новой научной работы изучили данные двух крупных продольных исследований жителей США. Их интересовали различия между горожанами и сельчанами на уровне благополучия и личностных черт «большой пятёрки» (экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость опыту).

Оказалось, что жители сёл имеют более низкий уровень открытости, добросовестности и психологического благополучия. Также у них наблюдается более высокий уровень невротизма, чем у горожан. Это может быть связано с отсутствием доступа к психологической помощи.