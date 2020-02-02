Наука и технологии
Сегодня 12:39
Геймер погрузился в игру для PlayStation при помощи беговой дорожки
Заодно и спортом занялся
Благодаря хорошей смекалке инженеру Аллену Пэну удалось полностью прочувствовать геймплей нашумевшей игры Death Stranding, а заодно и привести себя в форму. Так, он превратил свою беговую дорожку в полноценный контроллер для PlayStation 4.
Новую разработку инженер проверил на новинке прошлого года Death Stranding от гениального Хидео Кодзимы, игровой опыт которой тесно связан с ходьбой, подключив при этом свою беговую дорожку. Таким образом игрок не только был полностью погружен в процесс игры, но и параллельно занимался спортом. Однако не обошлось в игре без стиков и кнопок, поэтому играть пришлось в джойстиком в руках
Отметим, что добрую половину игры главному герою необходимо доставлять грузы пешим ходом, тогда как сама ходьба выполнена физически достоверно.