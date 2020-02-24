Геймпады для PlayStation 5 смогут автоматически считывать реакцию человека

О патенте рассказывает издание Wccftech. Сообщается, что контроллер DualShock 5 для PlayStation 5 сможет использовать метод биологической обратной связи. Это значит, что контроллер будет снабжён сенсорами, способными считывать изменения в электрической активности кожи игрока. Благодаря этому устройство будет выбирать между двумя или более опциями во время игры без участия самого пользователя. Это позволит сделать ощущения от игры, особенно в виртуальной реальности, сильнее.

К сожалению, наличие патента ещё не гарантирует то, что опция может быть реализована в настоящем продукте. Однако это было бы хорошим коммерческим ходом со стороны Sony.