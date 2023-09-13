Gemini II: вакуумные наушники с золотым напылением за $650

Эти наушники оснащены новым динамиком и режимом Active Wind Reduction для улучшения качества звука. Среди других улучшений - беспроводная зарядка и поддержка Bluetooth 5.2. Однако по сравнению с предыдущей моделью снизились и технические характеристики: время автономной работы уменьшилось с 24 до 22 часов, а время работы от одного заряда - с 6 до 5 часов.

Devialet предлагает стандартную модель Gemini II в черном или белом цвете по цене 450 долларов. Существует также издание Opéra de Paris с 24-каратным PVD-золотым покрытием, цена которого составляет 650 долларов.