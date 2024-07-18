Наука и технологии
Опубликовано 18 июля 2024, 09:00
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Ген ожирения повлиял еще и на мозг, и это можно использовать

Потенциальный прорыв в лечении
Исследователи из Медицинской школы Мичиганского университета обнаружили важнейший ген SH2B1, который может произвести прорыв в лечении ожирения и связанных с ним метаболических заболеваний. Этот ген, известный своей ролью в регулировании потребления пищи и расхода энергии, как выяснилось, работает в паравентрикулярном гипоталамусе (PVH) и дорсальном ядре шва мозга. Эти области контролируют подавление аппетита и энергетический баланс, соответственно.
Ген ожирения повлиял еще и на мозг, и это можно использовать
© Ferra

Эксперименты на мышах показали, что стимуляция нейронов, экспрессирующих SH2B1 в PVH, эффективно подавляет аппетит, а глушение этих нейронов приводит к ожирению. Исследование также раскрыло молекулярные механизмы, с помощью которых SH2B1 усиливает сигнальные пути, важные для поддержания веса и метаболического здоровья, такие как BDNF/TrkB-сигнализация.

В отличие от существующих лекарств с потенциальными побочными эффектами, усиление активности SH2B1 демонстрирует перспективность без выявленных недостатков. Это открытие открывает новые возможности для разработки методов лечения, направленных на генетические причины ожирения, что в будущем может привести к созданию более безопасных и эффективных терапий, считают ученые.

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Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
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