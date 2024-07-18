Ген ожирения повлиял еще и на мозг, и это можно использовать

Эксперименты на мышах показали, что стимуляция нейронов, экспрессирующих SH2B1 в PVH, эффективно подавляет аппетит, а глушение этих нейронов приводит к ожирению. Исследование также раскрыло молекулярные механизмы, с помощью которых SH2B1 усиливает сигнальные пути, важные для поддержания веса и метаболического здоровья, такие как BDNF/TrkB-сигнализация.

В отличие от существующих лекарств с потенциальными побочными эффектами, усиление активности SH2B1 демонстрирует перспективность без выявленных недостатков. Это открытие открывает новые возможности для разработки методов лечения, направленных на генетические причины ожирения, что в будущем может привести к созданию более безопасных и эффективных терапий, считают ученые.

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