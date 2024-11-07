Гендиректор Amazon опроверг слухи о «замаскированных увольнениях»

Новая политика вызвала недовольство у сотрудников, которые считают, что она более строгая, чем у других технологических компаний, и что она негативно скажется на продуктивности.

Джасси заявил, что эта мера направлена на «укрепление корпоративной культуры Amazon», а не на сокращение затрат. Он отклонил утверждения, что политика является «замаскированным увольнением» или сделкой с городскими властями. Несмотря на критику, Джасси подчеркнул, что Amazon предоставляет сотрудникам компенсацию за проезд и «другие ресурсы для облегчения перехода».