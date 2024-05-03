Гендиректор Apple назвал антимонопольный иск Минюста США ошибкой

В своем заявлении Кук напрямую затронул тему иска, назвав его «ошибочным» и подтвердив намерение Apple вести активную борьбу с ним. Он выразил обеспокоенность тем, что дело может стать отвлекающим фактором.

Иск, поданный в марте 2024 года, обвиняет Apple в антиконкурентной практике. Минюст утверждает, что Apple затрудняет пользователям смену платформы, ограничивает использование технологий iPhone собственными приложениями, сохраняет эксклюзивность iMessage, ограничивает цифровые кошельки сторонних разработчиков и ограничивает совместимость Apple Watch.

Apple утверждает, что иск угрожает ее основным ценностям и создает опасный прецедент, предоставляя правительствам контроль над дизайном технологий. Это не первый раз, когда Apple сталкивается с подобными обвинениями: недавно компания скорректировала правила App Store и открыла стороннюю загрузку iOS в Европе из-за антимонопольного закона DMA.