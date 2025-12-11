Гендиректор CoreWeave защитил раскритикованные «круговые» сделки в ИИ

Опубликовано 11 декабря 2025, 21:001 мин.
Гендиректор CoreWeave защитил раскритикованные «круговые» сделки в ИИИ объясняет нестабильность акций
CoreWeave, поставщик облачной инфраструктуры для ИИ в марте провел IPO, которое не оправдало всех ожиданий. В октябре сорвалась сделка по покупке партнера Core Scientific из-за скептицизма акционеров. При этом глава компании защищает рынок в целом.
В интервью на саммите Fortune Brainstorm AI генеральный директор и сооснователь CoreWeave Майкл Интратор объяснил критику, подчеркнув, что компания создает «новую бизнес-модель» для облачных вычислений. CoreWeave активно использует свои GPU Nvidia, включая «кредиты» под их обеспечение.
Также Интратор прокомментировал критику «круговых» сделок в ИИ-сфере, когда крупные компании инвестируют друг в друга. Он назвал это «способом совместно справляться с резкими изменениями спроса и предложения», отмечая, что «такие стратегии помогают индустрии развиваться».