Гендиректор Госфильмофонда рассказал об использовании ИИ совместно с РАН

Опубликовано 27 ноября 2025, 19:451 мин.
Гендиректор Госфильмофонда рассказал об использовании ИИ совместно с РАНГосфильмофонд и РАН разрабатывают ИИ для проверки и субтитрирования фильмов
Генеральный директор Госфильмофонда Денис Аксёнов рассказал о совместной работе с Институтом системного программирования РАН по созданию двух технологий на базе ИИ.
Первый проект — система автоматизированного входного контроля цифровых копий фильмов. Она сможет проверять новые поступления на соответствие стандартам качества, выявлять дефекты и обеспечивать надежное хранение «национального кинонаследия».
Второй проект направлен на автоматизацию субтитрирования фильмов из коллекции фонда для международного показа. Разрабатывается «программно-аппаратный комплекс», который сможет ускорить процесс создания субтитров. Технические задания для прототипов уже согласованы участниками проекта.
Проекты нацелены на практическое использование в ближайшем будущем.