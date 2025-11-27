Гендиректор Госфильмофонда рассказал об использовании ИИ совместно с РАН

Первый проект — система автоматизированного входного контроля цифровых копий фильмов. Она сможет проверять новые поступления на соответствие стандартам качества, выявлять дефекты и обеспечивать надежное хранение «национального кинонаследия».

Второй проект направлен на автоматизацию субтитрирования фильмов из коллекции фонда для международного показа. Разрабатывается «программно-аппаратный комплекс», который сможет ускорить процесс создания субтитров. Технические задания для прототипов уже согласованы участниками проекта.

Проекты нацелены на практическое использование в ближайшем будущем.