Гендиректор iFixit обвинил ИИ-компанию Anthropic в перегрузке серверов

Что случилось

Генеральный директор iFixit Кайл Виенс публично раскритиковал компанию Anthropic, занимающуюся разработкой ИИ-решений, за то, что она якобы перегружает серверы чрезмерными запросами. В своем сообщении в Twitter (X сейчас) Виенс поставил под сомнение необходимость Anthropic генерировать миллион обращений к серверу ежедневно, заявив, что эта деятельность не только нарушает политику использования контента iFixit, но и нагружает их DevOps-ресурсы.