Гендиректор ИИ-компании AllHere оказался мошенником

Компания AllHere, разработавшая чат-бота под названием "Ed", направленного на сокращение числа прогулов, сотрудничала с крупными школьными округами США. Однако в середине 2024 года компания подала заявление о банкротстве после того, как всплыли обвинения в финансовых нарушениях и утечке данных.

Федеральные прокуроры утверждают, что Смит-Гриффин исказила данные о доходах и клиентских контрактах AllHere во время раундов финансирования. В 2020 году она заявила о выручке в размере 3,7 миллиона долларов, в то время как на самом деле она составила 11 000 долларов. В 2021-2022 годах она завысила выручку до 22 миллионов долларов, хотя компания заработала менее 500 тысяч долларов.

Смит-Гриффин также якобы перенаправляла средства компании, в том числе 150 000 долларов на первоначальный взнос за дом и 600 000 долларов на личные счета. Ее схемы раскрылись в мае 2024 года, когда инвестор получил точные финансовые данные от бухгалтера AllHere и обнаружил несоответствия.