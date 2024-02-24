Гендиректор Intel понадеялся на ИИ в деле возвращения компании на первое место

Какие у Intel планы?

Ребрендинг литейного бизнеса: Intel позиционирует себя как «системное литейное производство эпохи ИИ», привлекая таких клиентов, как Microsoft, своим новейшим производственным процессом 18A, обещающим «эффективность и возможности», сопоставимые с предложениями TSMC.

Ориентация на генеративный ИИ: Гелсингер считает, что Intel занимает уникальную позицию для захвата всего рынка ИИ, а не только сегмента, где доминируют GPU, который в настоящее время возглавляет Nvidia. Это предполагает предоставление не только чипов, но и сетей, памяти и цепочек поставок для развития ИИ.

Новая технология Intel обещает повысить производительность и плотность размещения микросхем, что в перспективе позволит выпускать большее их количество на одной пластине и повысит ценность для клиентов.

Intel приглашает лидеров индустрии, таких как Nvidia и Alphabet, воспользоваться услугами своего литейного производства, стремясь стать ведущим чипмейкером для разработок в области ИИ.

По словам Intel, компания получает первый доступ к самому современному оборудованию для производства микросхем, что может дать ей преимущество перед конкурентами, такими как TSMC.