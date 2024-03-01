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Наука и технологии
Опубликовано 01 марта 2024, 18:45
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Гендиректор Intel «поставил всю компанию» на новейший техпроцесс

От этого будет зависеть вся компания
В недавнем интервью генеральный директор Intel Пэт Гелсингер сделал смелое заявление, заявив: «Я поставил всю компанию на 18A». Это значительный сдвиг по сравнению с его предыдущей позицией, когда он признавал важность 18A, но не заявлял о принципе «все или ничего».

18A — это пятое поколение технологических узлов Intel в рамках ее новейшей дорожной карты, направленной на возвращение технологического лидерства. После Intel 7 (процессоры Alder Lake и Raptor Lake) и недавно выпущенного Intel 4 (процессоры Meteor Lake), 20A ожидается в конце этого года вместе с Arrow Lake, и, наконец, 18A в 2025 году.

Почему 18A так важен? В нем реализована технология подачи питания на заднюю панель, также известная как PowerVia. Это означает, что питание транзисторов чипа подается снизу, а не сверху, что устраняет помехи, вызванные линиями питания, проходящими через несколько слоев проводки. По словам Гелсингера, это важный момент для индустрии, позволяющий повысить производительность и расширить возможности дизайна чипов.

Кроме того, 18A играет центральную роль в амбициозном плане Intel стать вторым по величине литейным производством чипов в мире к 2030 году, бросив вызов нынешнему лидеру TSMC и занимающей второе место Samsung.

Источник:PCGamer
Автор:Максим Многословный
Теги:
#процессор
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#мнение
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#Intel