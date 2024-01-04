Гендиректор криптовалютной компании исчез, но он мог и не существовать

The Guardian обнаружила, что ни одно из учебных заведений, ни один из предыдущих работодателей, ни даже следы в Интернете, которые Льюис указал в своем резюме, не могут быть проверены. Университеты опровергли информацию о его посещениях, компании заявили, что у них нет никаких записей о нем, а единственным его присутствием в социальных сетях были рекламные материалы HyperVerse. Даже знаменитости, которые поддержали его, выглядят в лучшем случае сомнительно.

Теория о «генеральном директоре-призраке» не нова. Слухи ходили в сети годами, задавались вопросы о внезапном появлении Льюиса и его отсутствии в сети до HyperVerse. Теперь же расследование The Guardian подливает масла в огонь, наводя на мысль о тщательно выстроенной шараде, призванной привлечь инвесторов к потенциально мошеннической схеме.

Подозрения усугубляются тем, что компания HyperVerse потерпела крах на фоне обвинений в том, что она является финансовой пирамидой, в результате чего тысячи инвесторов понесли убытки, превышающие 1,3 миллиарда долларов. Хотя расследование не доказало окончательно, что HyperVerse — это мошенничество, исчезновение Льюиса бросает длинную тень на легитимность компании.