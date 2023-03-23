Гендиректор Moderna выступил за 400%-ное повышение цены на вакцины против COVID

Гендиректор Moderna выступил за 400%-ное повышение цены на вакцины против COVIDИ твердо уверен в своем решении
Давая показания в Конгрессе США, гендиректор Moderna Стефан Бансель защищал планы компании поднять цену на вакцину COVID-19 в США более чем на 400 процентов. Для справки: вакцина создана совместно с Национальным институтом здравоохранения США (NIH), получила $1,7 млрд в виде федерального гранта и заработала около $36 млрд от продаж по всему миру.
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Бансель выступил перед комитетом Сената по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям, возглавляемым сенатором Берни Сандерсом. Он обвинил Moderna в "наживе" и участии в "беспрецедентном уровне корпоративной жадности", наблюдаемом в фармацевтической промышленности в целом: “Эта вакцина не существовала бы без партнерства и опыта NIH, а также значительных инвестиций налогоплательщиков этой страны”, - заявил Сандерс. “И вот благодарность, которую налогоплательщики этой страны получили от компании Moderna за эти огромные инвестиции: Они благодарят налогоплательщиков Соединенных Штатов, предлагая увеличить цену на вакцину COVID на 400 процентов”.
Бансель на уступки не пошел, всячески защищая решение компании на повышение цен, а также отверг роль, которую сыграли ученые NIH в разработке вакцины, подчеркнув, что компания создала свою платформу до пандемии за счет частных инвестиций в размере 3,8 миллиарда долларов.