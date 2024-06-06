Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг расписался на груди фанатки

Публичный образ Хуанга, отмеченный его фирменной кожаной курткой, отличает его от таких коллег, как Тим Кук или Сундар Пичаи, которые выбирают толстовки, поло, футболки за тысячу долларов или деловые костюмы.

Из этого выбора одежды он хочет, чтобы вы знали, ясно: он не похож на обычных генеральных директоров. Он «крутой» генеральный директор. Этот образ «крутого CEO» может объяснить необычную просьбу об автографе, пишет The Verge.

С самим видео, а не ИИ-генерацией, вы можете ознакомиться в источнике по ссылке ниже.

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