Гендиректор одного из крупнейших антивирусов будет получать зарплату в $1

Помимо этого гендиректор Ондржей Влчек будет отдавать на благотворительность весь свой гонорар, который ему полагается за место в совете директоров компании. Это $100 тысяч в год. Первой организацией, что получит эти деньги, стал благотворительный детский хоспис Demelza Hospice for Children в Британии. Выплаты же по акциям Avast Влчек продолжит получать сам. На сегодняшний день он владеет 2% акционерного капитала.

Стоит отметить, что Влчек — уже миллиардер. Начинал он в 1995 году с позиции разработчика в Avast. Затем он стал частью команды, которая занималась публичным размещением компании, и управлял внедрением бизнес-решений после покупки антивирусной системы AVG. В этом году его назначили новым директором Avast.