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Наука и технологии
Опубликовано 11 апреля 2024, 14:29
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Гендиректор OpenAI призвал к созданию глобальной коалиции в области ИИ

Для решения проблем инфраструктуры
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман возглавил усилия по созданию глобального альянса между правительствами и лидерами индустрии. Цель этой коалиции — увеличить ресурсы, необходимые для быстрого развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Гендиректор OpenAI призвал к созданию глобальной коалиции в области ИИ
© Ferra

На этой неделе Альтман встретился с инвесторами и государственными чиновниками в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Обсуждался вопрос о том, как частные компании могут сотрудничать с правительствами для финансирования дорогостоящей и масштабной инфраструктуры, необходимой для ИИ.

Новая инициатива выходит за рамки производства чипов и включает в себя обсуждение долгосрочных энергетических решений и достаточной мощности центров обработки данных. Конкретные детали структуры коалиции пока находятся в стадии разработки.

OpenAI признает, что в настоящее время ведутся разговоры о необходимости развития глобальной инфраструктуры в этих критически важных областях. По словам источников, знакомых с мнением OpenAI, особую озабоченность у OpenAI вызывают огромные потребности систем ИИ в энергии. Альтман ранее подчеркивал необходимость энергетического прорыва для поддержки ИИ, предлагая в качестве потенциальных решений развитие солнечной энергетики или ядерного синтеза.

Источник:Bloomberg
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#ОАЭ
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#ChatGPT