Гендиректор OpenAI призвал к созданию глобальной коалиции в области ИИ

На этой неделе Альтман встретился с инвесторами и государственными чиновниками в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Обсуждался вопрос о том, как частные компании могут сотрудничать с правительствами для финансирования дорогостоящей и масштабной инфраструктуры, необходимой для ИИ.

Новая инициатива выходит за рамки производства чипов и включает в себя обсуждение долгосрочных энергетических решений и достаточной мощности центров обработки данных. Конкретные детали структуры коалиции пока находятся в стадии разработки.

OpenAI признает, что в настоящее время ведутся разговоры о необходимости развития глобальной инфраструктуры в этих критически важных областях. По словам источников, знакомых с мнением OpenAI, особую озабоченность у OpenAI вызывают огромные потребности систем ИИ в энергии. Альтман ранее подчеркивал необходимость энергетического прорыва для поддержки ИИ, предлагая в качестве потенциальных решений развитие солнечной энергетики или ядерного синтеза.