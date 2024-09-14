Гендиректор «террористов от здравоохранения» не явился на слушания в Сенат США

Де ла Торре, который, по сообщениям, получал сотни миллионов долларов, в то время как его больницы испытывали острую нехватку ресурсов, в качестве причины отказа от дачи показаний назвал постановление федерального суда, связанное с банкротством. Однако сенатский комитет отверг это оправдание.

Сенатор Берни Сандерс раскритиковал отсутствие де ла Торре, подчеркнув несоответствие между его роскошным образом жизни и ужасными условиями, о которых сообщалось в учреждениях Steward.

Комитет объявил о планах выдвинуть против него гражданские и уголовные обвинения в неуважении к суду.