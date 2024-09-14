Гендиректор «террористов от здравоохранения» не явился на слушания в Сенат США

Опубликовано 14 сентября 2024, 12:451 мин.
Гендиректор «террористов от здравоохранения» не явился на слушания в Сенат СШАГенеральному директору обанкротившейся системы больниц грозит обвинение
Ральф де ла Торре, генеральный директор обанкротившейся Steward Health Care System (СМИ прозвали организацию «террористами от здравоохранения»), привлек очередное внимание после того, как не явился на слушания в Сенат США, несмотря на повестку. Слушания, проводимые сенатским комитетом по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям (HELP), должны были расследовать обвинения в грубой бесхозяйственности и пренебрежительном отношении к пациентам под руководством де ла Торре.
Де ла Торре, который, по сообщениям, получал сотни миллионов долларов, в то время как его больницы испытывали острую нехватку ресурсов, в качестве причины отказа от дачи показаний назвал постановление федерального суда, связанное с банкротством. Однако сенатский комитет отверг это оправдание.
Сенатор Берни Сандерс раскритиковал отсутствие де ла Торре, подчеркнув несоответствие между его роскошным образом жизни и ужасными условиями, о которых сообщалось в учреждениях Steward.
Комитет объявил о планах выдвинуть против него гражданские и уголовные обвинения в неуважении к суду.