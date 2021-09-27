Гендиректор YouTube объяснил блокировки видео на сайте

Ранее YouTube заблокировал оппозиционные ролики с рекомендациями «Умного голосования». Сегодня глава сервиса Сьюзан Воджицки сказала, «что сделает все возможное для работы YouTube в России», если возникнут проблемы с правительством.

При этом Воджицки заявила, что компания по-прежнему считает свободу слова «основной ценностью». Глава компании отметила, что при получении запроса от властей нужно рассматривать все связанные с этим обстоятельства. «Не всегда такие запросы нужно выполнять, но иногда мы будем это делать», — не стала скрывать Воджицки.

Напомним, Google и Apple тоже удалили приложение «Навальный», которое российские власти связывают со структурами Навального, признанными экстремистскими организациями, из своих магазинов приложений. Telegram заблокировал бота «Умного голосования», чтобы сохранить своё место в маркетплейсах.