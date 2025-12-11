Гендиректор южнокорейского ритейл-гиганта ушёл в отставку после утечки данных

Новым руководителем компании стал Гарольд Роджерс, главный юрист американской материнской компании Coupang.

Coupang, часто называемая «корейским Amazon» из-за своей доминирующей роли в электронной коммерции и логистике, в ноябре сообщила о взломе, затронувшем около 34 миллионов человек. Первоначально компания заявляла, что пострадали лишь 4,5 тысячи клиентов, но затем цифру значительно увеличили. По данным компании, взлом начался ещё в июне, однако обнаружен был только спустя несколько месяцев.