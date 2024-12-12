Наука и технологии
Опубликовано 12 декабря 2024, 08:15
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Гендиректора United Healthcare убили из напечатанного на 3D-принтере пистолета

Эволюция самопалов
3D-печатный «пистолет», предположительно использованный Луиджи Манджионе для убийства генерального директора United Healthcare Брайана Томпсона, показывает, насколько далеко продвинулось самодельное огнестрельное оружие, подмечает статья Wired.
Гендиректора United Healthcare убили из напечатанного на 3D-принтере пистолета
© JoeyDaPhish / reddit

Пистолет Chairmanwon V1 — это модифицированная версия FMDA 19.2, популярного самопала, в котором 3D-печатные детали сочетаются с коммерческими компонентами, такими как стволы и затворы. В отличие от ранних моделей, он достаточно надежен для многократного использования без серьезных поломок.

26-летний Манджионе был арестован за убийство Томпсона 4 декабря на Манхэттене, полиция обнаружила у него манифест с критикой американской системы здравоохранения. Пистолет, который он предположительно использовал, напоминает о том, как 3D-печать быстро прошла путь от ненадежных прототипов до практического оружия.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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