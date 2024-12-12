Гендиректора United Healthcare убили из напечатанного на 3D-принтере пистолета

Пистолет Chairmanwon V1 — это модифицированная версия FMDA 19.2, популярного самопала, в котором 3D-печатные детали сочетаются с коммерческими компонентами, такими как стволы и затворы. В отличие от ранних моделей, он достаточно надежен для многократного использования без серьезных поломок.

26-летний Манджионе был арестован за убийство Томпсона 4 декабря на Манхэттене, полиция обнаружила у него манифест с критикой американской системы здравоохранения. Пистолет, который он предположительно использовал, напоминает о том, как 3D-печать быстро прошла путь от ненадежных прототипов до практического оружия.