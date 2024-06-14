Назначение Накасоне произошло на фоне опасений по поводу практики безопасности в OpenAI, о чем свидетельствует уход соучредителя Ильи Суцкевера и Яна Лейке. Оба они ссылались на смещение акцента с безопасности на разработку продуктов.

Председатель совета директоров Брет Тейлор подчеркнул важность безопасной разработки ИИ, заявив, что опыт Накасоне в области кибербезопасности будет неоценим в руководстве миссией OpenAI, направленной на то, чтобы искусственный интеллект приносил пользу всему человечеству.

В нынешний состав совета OpenAI входят Альтман, Адам Д’Анджело, Ларри Саммерс, Брет Тейлор, доктор Сью Десмонд-Хеллман, Николь Селигман, Фиджи Симо, а также наблюдатель без права голоса Ди Темплтон из Microsoft.