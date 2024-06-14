Опубликовано 14 июня 2024, 22:30
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Генерал армии США присоединился к совету директоров создателей ChatGPT — OpenAIБывший глава АНБ
OpenAI объявила о назначении Пола М. Накасоне, генерала армии США в отставке и бывшего директора Агентства национальной безопасности (АНБ), членом своего совета директоров. Накасоне, возглавлявший АНБ с 2018 года до своей отставки в феврале, войдет в состав комитета по безопасности и охране OpenAI под руководством генерального директора Сэма Альтмана.
Назначение Накасоне произошло на фоне опасений по поводу практики безопасности в OpenAI, о чем свидетельствует уход соучредителя Ильи Суцкевера и Яна Лейке. Оба они ссылались на смещение акцента с безопасности на разработку продуктов.
Председатель совета директоров Брет Тейлор подчеркнул важность безопасной разработки ИИ, заявив, что опыт Накасоне в области кибербезопасности будет неоценим в руководстве миссией OpenAI, направленной на то, чтобы искусственный интеллект приносил пользу всему человечеству.
В нынешний состав совета OpenAI входят Альтман, Адам Д’Анджело, Ларри Саммерс, Брет Тейлор, доктор Сью Десмонд-Хеллман, Николь Селигман, Фиджи Симо, а также наблюдатель без права голоса Ди Темплтон из Microsoft.