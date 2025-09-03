General Atomics и Kepler испытали оптическую связь между самолетом и спутником

Опубликовано 03 сентября 2025, 15:301 мин.
General Atomics и Kepler испытали оптическую связь между самолетом и спутникомУспешно
General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) и Kepler Communications объявили об успешной демонстрации двусторонней оптической связи между самолетом и спутником в низкой околоземной орбите. Система OCT, установленная на самолете, смогла навести луч на спутник, установить связь и передать данные туда и обратно. Это подтвердило работоспособность стандарта SDA для оптической связи и совместимость оборудования разных производителей, пишут СМИ.
OCT GA-EMS разработана для работы в различных средах — в космосе, на воздухе, суше и воде — и подходит для разных орбит. Kepler использовал свои спутники Pathfinder.
Следующие испытания планируются на 2026 год с использованием новых спутников GA-75.