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Генерал предсказал разгром армии Франции за двое суток в случае новой войны

Сейчас страна не готова
Французский генерал Эрик Лаваль раскритиковал готовность армии Франции к серьёзным вооружённым конфликтам.
Генерал предсказал разгром армии Франции за двое суток в случае новой войны

Слова генерала передаёт «Военное обозрение». Он заявил, что сегодня «французская армия внешне прекрасна, но вопрос в том, продержится ли она в серьёзном конфликте более двух суток». Генерал считает, что это вряд ли возможно.

Отмечается, что это заявление вызвало серьёзное обсуждение и боеспособности французской армии, и используемой тактики. Ранее начальник штаба вооружённых сил страны Тьерри Буркхарда уже говорил о необходимости быть готовым к любой войне, особенно к войне высокой интенсивности.

Главнокомандующий армией Франции Пьер Шилль считает, что ВС нужно пройти «процесс трансформации». Модернизация запланирована на период до 2025 года. Высшие французские офицеры считают, что сегодня невозможно выиграть высокоинтенсивный конфликт. Для этого нужно сначала обеспечить оперативное превосходство через цифровизацию.

Источник: Военное обозрение
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