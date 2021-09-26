Генерал рассказал о подразделении "боевых экстрасенсов" на службе в России 1990-х гг.

И солдаты действительно могли довольно точно, как утверждает военный специалист, показывать на карте пропавшие объекты, несколько раз они даже предсказали землетрясение и взрыв. Первое - на Камчатке, хотя они ошиблись немного с местоположением. Второе явление - в Британии, в Глазго. Благодаря этому удалось подготовиться, а англичанам - даже избежать катастрофы. Правда, тогда возникает вопрос, говорит автор материала, "а не следили ли иностранные агенты за исследованиями, проводившимися "экстрасенсами"?" И почему при этом никому не удалось предсказать землетрясение в Нефтегорске в 1995 году? Не было ли это пустой тратой российских денег, "оттягиванием средств от Российской армии"?

В 1999 году академик Евгений Александров заявлял, что всё, что проводилось представителями воинской части № 10003, - "абсолютная чепуха". К этому времени, кстати, в состав части входили не только военные, но и другие компании, которые занимались нетрадиционной медициной и всем подобным. В конце концов в 2003 году эту воинскую часть убрали, а её руководитель отправился в отставку.