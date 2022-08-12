Генерал США оценил запуск российского спутника, который сейчас преследует американский

В недавнем интервью NBC News Джеймс Дикинсон, командующий Космическим командованием США, назвал запуск российского спутника "Космос 2558" "безответственным поведением", признав при этом, что командование следит за спутником, чтобы выяснить, продолжает ли он следовать по орбите за своим американским коллегой.

“Мы видим, что он находится на орбите, аналогичной орбите одного из наших высокоценных активов для правительства США”, - сказал Дикинсон. “И поэтому мы будем продолжать … обновлять информацию и отслеживать ее”.

1 августа российский спутник был запущен во время пролета американского военного спутника над космодромом Плесецк.

Сообщается, российский спутник может маневрировать на орбите, чтобы поближе рассмотреть американский военный спутник и, возможно, наблюдать за ним, чтобы выяснить его назначение. Слежка за орбитой другого спутника в космосе не является полностью незаконной. Это означает, что, хотя правительство США будет жаловаться на это, они мало что могут сделать.