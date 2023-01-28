Генерал ВВС США: через два года Штаты будут воевать с Китаем

14:45, 28 января 2023
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Генерал ВВС США: через два года Штаты будут воевать с КитаемОн призвал армию к этому готовиться
Генерал военно-воздушных сил США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку. Обычное, казалось бы, явление. Однако в ней он заявил, что через два года армия США будет находиться в состоянии войны с Китаем, сообщает NBC.
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Он объясняет это тем, что Китай попытается использовать президентские выборы в США в 2024 году, чтобы получить контроль над Тайванем. "Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году", - написал генерал, параллельно призвав армию готовиться к противостоянию.
Минихан направил предупреждение всем командирам боевых частей ВВС и приказал до конца февраля доложить о широкомасштабных мерах по подготовке к боевым действиям с Пекином.