Генерал ВВС США: через два года Штаты будут воевать с Китаем

Он объясняет это тем, что Китай попытается использовать президентские выборы в США в 2024 году, чтобы получить контроль над Тайванем. "Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году", - написал генерал, параллельно призвав армию готовиться к противостоянию.

Минихан направил предупреждение всем командирам боевых частей ВВС и приказал до конца февраля доложить о широкомасштабных мерах по подготовке к боевым действиям с Пекином.