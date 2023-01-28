Наука и технологии
14:45, 28 января 2023
1 мин.

Генерал ВВС США: через два года Штаты будут воевать с Китаем

Он призвал армию к этому готовиться

Генерал военно-воздушных сил США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку. Обычное, казалось бы, явление. Однако в ней он заявил, что через два года армия США будет находиться в состоянии войны с Китаем, сообщает NBC.

Генерал ВВС США: через два года Штаты будут воевать с Китаем

Фото: Unsplash

Он объясняет это тем, что Китай попытается использовать президентские выборы в США в 2024 году, чтобы получить контроль над Тайванем. "Надеюсь, я неправ. Моя интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году", - написал генерал, параллельно призвав армию готовиться к противостоянию.

Минихан направил предупреждение всем командирам боевых частей ВВС и приказал до конца февраля доложить о широкомасштабных мерах по подготовке к боевым действиям с Пекином.

Новости партнеров
Новости партнеров