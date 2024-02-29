Генеральный директор Salesforce начал «скупать» Гавайи

Опубликовано 29 февраля 2024, 21:08
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Генеральный директор Salesforce начал «скупать» ГавайиЗачем? Неизвестно
Генеральный директор Salesforce Марк Бениофф, миллиардер с состоянием более 10 млрд долларов, стал объектом пристального внимания в связи с его недавними земельными приобретениями на Гавайях. Непрозрачный характер этих покупок, общая площадь которых составляет почти 245 гектар, вызвал обеспокоенность и любопытство общественности.
Расследование NPR показало, что Бениофф использовал анонимные компании с ограниченной ответственностью (LLC) и некоммерческую организацию для приобретения земли, стоимость которой оценивается почти в 100 миллионов долларов. Хотя часть земли (90 гектар) была передана в дар организации, занимающейся строительством доступного жилья, цель остальных покупок остается под покровом тайны.
В беседе с журналисткой NPR Дарой Керр Бениофф уклонился от ответов на вопросы о приобретении земли, предпочтя обсудить свои филантропические начинания на Гавайях.
Покупка Бениоффом земли на Гавайях — не единичный случай. Растущая тенденция среди ультрабогатых людей заключается в приобретении огромных участков земли, часто с неясными или сомнительными мотивами.