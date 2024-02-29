Генеральный директор Salesforce начал «скупать» Гавайи

Расследование NPR показало, что Бениофф использовал анонимные компании с ограниченной ответственностью (LLC) и некоммерческую организацию для приобретения земли, стоимость которой оценивается почти в 100 миллионов долларов. Хотя часть земли (90 гектар) была передана в дар организации, занимающейся строительством доступного жилья, цель остальных покупок остается под покровом тайны.

В беседе с журналисткой NPR Дарой Керр Бениофф уклонился от ответов на вопросы о приобретении земли, предпочтя обсудить свои филантропические начинания на Гавайях.

Покупка Бениоффом земли на Гавайях — не единичный случай. Растущая тенденция среди ультрабогатых людей заключается в приобретении огромных участков земли, часто с неясными или сомнительными мотивами.