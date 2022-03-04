Генеральный хирург США потребовал от технологических компаний выдать источники дезинформации о COVID-19

“Речь идет о защите здоровья нации”, - сказал он в письменном заявлении The Post. “У технологических компаний теперь есть возможность быть открытыми и прозрачными с американским народом в отношении дезинформации на их платформах”.

Запрос Мерти касается социальных сетей, поисковых систем, краудсорсинговых платформ, компаний, занимающихся электронной коммерцией и обменом мгновенными сообщениями. Для начала он хочет получить данные и анализ типичной дезинформации о вакцинах. Сюда входят такие ложные сведения, как “ингредиенты вакцин COVID-19 опасны” и “вакцины COVID-19 содержат микрочипы”.

Администрация стремится узнать, сколько пользователей подверглись такой дезинформации, и какие группы людей могли быть затронуты. Кроме того, администрация ищет данные об основных источниках ложной информации о вакцине COVID-19, включая частных лиц или предприятия, которые продают неодобренные продукты или услуги COVID-19. У технических компаний есть время до 2 мая, чтобы выполнить требования.