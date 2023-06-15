Генеративный ИИ обогатит мировую экономику на 4,4 триллиона долларов в год

В отчете говорится, что современные технологии GenAI могут автоматизировать рабочие действия, которые в настоящее время занимают от 60 до 70% времени сотрудников. Однако McKinsey подчеркивает, что вместо того, чтобы привести к массовому сокращению рабочих мест, GenAI обладает потенциалом для повышения производительности и создания новых возможностей.

Делая задачи более быстрыми и точными, GenAI может способствовать росту производительности труда в мире на 0,2-3,3 процентных пункта в год. В отчете подчеркивается, что поддержка работников, повышение квалификации и управление рисками имеют решающее значение для обеспечения плавного перехода и использования преимуществ GenAI для экономического роста.